В Санкт-Петербурге побит почти 150-летний рекорд морозов

В Санкт-Петербурге побит суточный температурный рекорд 1983 года. Температура воздуха в городе понизилась до минус 21 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, передают «Невские Новости».

Таких морозов в Санкт-Петербурге не было 128 лет! Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки −20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далёком 1893 году, — написал специалист.

Как отметил Леус, в XXI веке рекорды похолодания в Петербурге обновлялись всего дважды (14 июля 2015 года и 3 января 2002 года).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе суровой зимы в ряде регионов России на следующей неделе. Морозы будут достигать минус 29 градусов.

Холоднее всего будет в Вологодской области, на Урале температура опустится до 15 градусов ниже нуля. Низкие температуры будут наблюдаться в Ярославской, Ивановской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Мурманской областях, Пермском крае, Карелии.

В Ивановской и Ярославской областях в ночное время будет до минус 20 градусов. В Пермском крае, Кировской области температура воздуха упадёт до 28 градусов. В Курганской, Челябинской, Свердловской областях холода начнутся с понедельника, 6 декабря, пока же там относительно «тепло», заметил специалист.