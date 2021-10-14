Синоптик предупредил, что часть России на днях засыпет снег

В ближайшие дни на всей территории азиатской части России выпадет снег. Снежный покров уже установился почти на всей означенной территории, без снега остаётся пока только юг. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Уже снежный покров образовался на азиатской части основательно, почти везде. Только самый-самый юг еще бесснежный, но скоро и там будет снег, — отметил он.

Заметное похолодание, по словам Вильфанда, наступает на Дальний Восток в ближайшие выходные. Если ещё в четверг и пятницу на юге Хабаровского края и в Приморье будет тепло, то в конце недели температурный фон расстроит местных жителей.

Температура будет 8–12 градусов, то есть понизится сразу на 7–8 градусов, — уточнил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сформулировал предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, на данный момент можно ожидать, что температурный фон будет около или чуть выше нормы.

Синоптик отметил: речь идёт о средней температуре, однако будет ли она достигнута за счёт резких перепадов в плюс и в минус либо за счёт спокойной погоды, в настоящий момент предугадать сложно.