Отключение Запада от интернета могло бы стать самым надежным способом защиты от влияния российских медиа, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала публикацию The Hill, посвященную воздействию российских СМИ на политиков западных стран.
В материале американского издания утверждалось, что российские средства массовой информации, включая RT, оказывают влияние на процесс принятия решений западными политиками. В публикации также подчеркивалось, что «лучше противодействовать российской пропаганде заранее, пока не стало слишком поздно».
Могу посоветовать отключить коллективный Запад от интернета. Так будет надежнее, — ответила на это Симоньян.
Ранее она заявила, что RT не прекратит говорить о нацизме на Украине, а также о преступлениях киевских властей. Таким образом главред отреагировала на продление санкций против RT со стороны Европейского союза.
Прежде Симоньян сообщила о вызове в суд Киева по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Она прокомментировала получение судебной повестки, предложив украинским властям пока не тратить бумагу, поскольку не сможет присутствовать в предписанный срок.