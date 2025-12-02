Симоньян предложила Западу способ обезопаситься от российского влияния Симоньян призвала отключить Запад от интернета для защиты от российских СМИ

Отключение Запада от интернета могло бы стать самым надежным способом защиты от влияния российских медиа, заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала публикацию The Hill, посвященную воздействию российских СМИ на политиков западных стран.

В материале американского издания утверждалось, что российские средства массовой информации, включая RT, оказывают влияние на процесс принятия решений западными политиками. В публикации также подчеркивалось, что «лучше противодействовать российской пропаганде заранее, пока не стало слишком поздно».

Могу посоветовать отключить коллективный Запад от интернета. Так будет надежнее, — ответила на это Симоньян.

Ранее она заявила, что RT не прекратит говорить о нацизме на Украине, а также о преступлениях киевских властей. Таким образом главред отреагировала на продление санкций против RT со стороны Европейского союза.

Прежде Симоньян сообщила о вызове в суд Киева по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Она прокомментировала получение судебной повестки, предложив украинским властям пока не тратить бумагу, поскольку не сможет присутствовать в предписанный срок.