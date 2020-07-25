Силовики опровергли информацию о минировании трёх аэропортов

https://static.news.ru/photo/31b17874-cf60-11ea-a5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pulkovo Airport St. Petersburg/facebook.com

Экстренные службы заявили о ложности информации о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Петербурге и Москве.

Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о «минировании» аэропортов и самолётов оказалась ложной, — цитирует сообщение ТАСС.

В частности, в анонимном сообщении речь шла о воздушных гаванях Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Что касается столицы, то по словам злоумышленников, были «заминированы» все четыре аэропорта.

На данный момент все они работают в штатном режиме. Проверка на объектах завершена.

Как писал NEWS.ru, из петербургского аэропорта Пулково не могли вылететь более 10 рейсов из-за сообщения о минировании. Табло аэропорта показывало, что задерживаются два вылета в Москву и один в Иркутск. Ещё восемь рейсов имели статус «посадка окончена», однако самолёты не покидали аэропорт.