Штабы Навального оценили численность участников акций по всей России

https://static.news.ru/photo/7e65881e-5e5c-11eb-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России вышли около 250–300 тысяч человек. Такие данные озвучил глава сети штабов Навального Леонид Волков.

Как сообщает телеканал «Дождь», оценки численности участников акций сильно разнятся даже в пределах одного города. Так, по оценкам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом), в Москве протестовали более 50 тысяч человек.

Reuters сообщало о 40 тысячах участников акции, МВД — о четырёх тысячах протестующих. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров сообщил, что по его личной оценке, на пике протеста на Пушкинской площади было около 15 тысяч человек, а за всё время митинга в нём участвовали больше 20 тысяч.

При этом Нестеров назвал протесты 23 января самыми массовыми из всех несанкционированных акций за последние годы.

Как писал NEWS.ru, в посольстве США в Москве сообщили, что внимательно следят за ситуацией с несогласованными демонстрациями в Москве и других городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Дипломаты отметили, что поддерживают права россиян на свободу выражения своего мнения. Также в посольстве считают, что политика российских властей «нацелена на подавление прав граждан». В чём это заключается, дипломаты не указывают.

Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Ранее появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».