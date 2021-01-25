Штабы Навального оценили численность участников акций по всей России

На протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального по всей России вышли около 250–300 тысяч человек. Такие данные озвучил глава сети штабов Навального Леонид Волков.
Как
Reuters сообщало о 40 тысячах участников акции, МВД — о четырёх тысячах протестующих. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров сообщил, что по его личной оценке, на пике протеста на Пушкинской площади было около 15 тысяч человек, а за всё время митинга в нём участвовали больше 20 тысяч.
При этом Нестеров назвал протесты 23 января самыми массовыми из всех несанкционированных акций за последние годы.
Как писал NEWS.ru, в посольстве США в Москве сообщили, что внимательно следят за ситуацией с несогласованными демонстрациями в Москве и других городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Дипломаты отметили, что поддерживают права россиян на свободу выражения своего мнения. Также в посольстве считают, что политика российских властей «нацелена на подавление прав граждан». В чём это заключается, дипломаты не указывают.
Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
Ранее появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».