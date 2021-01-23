Посольство США заявило о поддержке прав россиян на мирные протесты

https://static.news.ru/photo/30d18b3c-5d87-11eb-abdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Young/dpa/Global Look Press

В посольстве США в Москве сообщили, что внимательно следят за ситуацией с несогласованными демонстрациями в Москве и других городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Дипломаты отмечают, что поддерживают права россиян на свободу выражения своего мнения.

США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений, — приводит РИА Новости сообщение американской дипмиссии.

Также в посольстве отметили, что политика российских властей «нацелена на подавление прав граждан». В чём это заключается, дипломаты не указывают.

На Пушкинской площади в Москве, а также на улицах других российских городов 23 января проходят несанкционированные властями акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Согласно оценкам МВД, на митинг в Москве собрались около четырёх тысяч человек. СМИ сообщали о 15 тысячах демонстрантов.

NEWS.ru публиковал видео из окна одного из домов по Тверской улице. С высоты можно увидеть толпы людей на Тверской улице и Пушкинской площади.

По всей России на акциях протеста уже были задержаны более одной тысячи человек, в столице правоохранители задержали 191 участника демонстрации на Пушкинской площади. Также появлялась информация о пострадавших активистах: очевидцы сообщали, что с Пушкинской площади выводили несколько человек в крови.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».