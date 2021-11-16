Шойгу рассказал о «ювелирном» испытании противоспутниковой системы

Прошли испытания перспективной российской системы, которая «ювелирно» поразила на орбите нерабочий космический аппарат «Целина-Д», рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, обломки спутника не несут никакой угрозы для космической деятельности.

Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник​, — сказал Шойгу.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия испытала противоспутниковое оружие, из-за чего возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции. По его словам, после испытаний появилось множество обломков космического мусора, которые теперь «угрожают интересам всех стран».

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что испытание Россией противоспутниковых систем противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе. В ответ на это в Минобороны уточнили, что Россия успешно провела испытания, в результате которых был поражён недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.