SHAMAN обратился в РКН Роскомнадзор сообщил о поступлении обращения от певца SHAMAN

Роскомнадзор получил обращение от певца SHAMAN (Ярослав Дронов — настоящее имя), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что заявление поступило в четверг, 31 июля, а суть заявления артиста в РКН не раскрывается.

Роскомнадзор получил обращение от Ярослава Дронова (Shaman) 31 июля 2025 года. Ведомство рассмотрит его в установленном порядке, — приводит агентство сообщение РКН.

Артист сообщал, что его команда передала в ведомство сведения о мошенническом сайте, собирающем от имени певца информацию об участниках СВО и криптовалюту якобы для создания нового клипа. В действительности исполнитель не занимался подобными вещами.

SHAMAN назвал фейком и провокацией объявление сборов для клипа от его имени. Певец призвал фанатов ничего не присылать на обозначенный мошенниками адрес, а также верить лишь надежным источникам информации.

Ранее SHAMAN подтвердил, что прекратил участие в этно-опере «Князь Владимир». По словам артиста, причина заключалась в его плотном гастрольном графике. При этом исполнитель готовится к конкурсу «Интервидение 2025».