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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости наделения правительства расширенными полномочиями в связи с пандемией коронавируса.

Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим, — заявил Песков. Он также...