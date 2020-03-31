Совет Федерации принял решение одобрить закон о наделении российского правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Согласно документу, кабмин сможет самостоятельно вводить режим ЧС.
Предлагается установить право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы, — говорится в пояснительной записке.
Также в СФ предложили расширить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации, которая связана с распространением заболевания.
NEWS.ru ранее информировал, что о необходимости расширенных полномочий для правительства заявили в Кремле.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен