Сенатор заявил, что владельцы Meta пожалеют о потере российского рынка

Член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что владельцам Meta ещё предстоит пожалеть о потере российского рынка. Случилось же это из-за того, что в компании своей политикой сделали русофобию, отметил он в Telegram.

Русофобия стала политикой этой компании. И они совершенно активно этим пользуются. Апофеозом стало решение Meta о временном снятии в своих соцсетях Facebook и Instagram запрета для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских военных, — подчеркнул Джабаров.

Он также указал на показательную реакцию в России на действия Meta. Решение Генпрокуратуры направить заявление в суд о признании компании экстремистской организацией является абсолютно верным и обоснованным, считает сенатор.

Ранее стало известно, что глава Instagram Адам Моссери подтвердил: сеть будет заблокирована в России 14 марта. Он назвал решение «неправильным». Директор сети добавил, что блокировка лишит 80 млн российских пользователей связи друг с другом и «со всем миром». К тому же, отмечает Моссери, 80% пользователей подписаны на зарубежные аккаунты.