Сенатор рассказал о порядке открытия магазинов и ТЦ

https://static.news.ru/photo/92ef446c-8c72-11ea-9a25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что ждать открытия крупных торговых центров в мае вряд ли стоит. По его мнению, после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, в первую очередь откроются небольшие магазины.

Открытие крупных торговых центров в мае маловероятно, — сказал РИА Новости Рязанский.

Он отметил, что первыми также откроются точки, оказывающие бытовые услуги населению. Вход в них будет организован по очереди, с соблюдением социальной дистанции.

Как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что границы РФ будут закрыты, пока не создадут вакцину от коронавируса. По его мнению, с их открытием торопиться нельзя, так как «самолёты позволяют очень быстро распространять инфекцию». Кроме того, он добавил, что пока открывать авиасообщение не с кем, так как другие страны тоже не торопятся это делать.