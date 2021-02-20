«Звучала новая клевета»: Семья ветерана недовольна приговором Навальному

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Родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко заявили, что не удовлетворены решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, против которого был подан иск о клевете.

Папа ожидал, что Навальный в своём последнем слове всё-таки принесёт ему свои извинения, но, к сожалению, этого не произошло. Напротив, он продолжил глумиться над пожилым человеком, оскорблять его и всю семью, а также из его уст неоднократно звучала новая клевета. Поэтому удовлетворения исходом дела, конечно, нет, — сообщила РИА Новости дочь ветерана Елена.

Она указала, что Игната Артёменко интересовал исключительно вопрос извинений со стороны основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) за высказанные им клевету и оскорбления.

Бабушкинский суд Москвы в рамках дела об обвинении Навального в клевете в отношении ветерана 20 февраля обязал оппозиционера выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.

Ветеран Игнат Артёменко снялся в видеоролике государственного телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию в начале июля 2020 года вместе с другими людьми. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня прошлого года СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокаты Навального намерены обжаловать решение Бабушкинского суда.