Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

Российский режиссер Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот». Как он сам написал у себя в соцсетях, теперь в планах — снять фильм.

Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны, — написал он.

Андреасян сообщил, что переговоры о приобретении прав на книгу Эдуарда Успенского велись несколько месяцев. Он добавил, что съемки стартуют в 2024 году.

В ряде российских кинотеатров ранее прошли показы голливудских фильмов в пиратской озвучке от студии Jaskier. В частности, речь идет о фильмах «Мир юрского периода: Господство» и «Элвис», которые вышли после 24 февраля. В самой студии заявили, что кинотеатры не уведомляли ее об использовании фирменной озвучки, а на сообщения они не отвечают.

Канадская компания IMAX в свою очередь запретила показывать на своем оборудовании в России отечественные фильмы. Оборудование технически принадлежит владельцам киносетей, однако использовать его можно только с разрешения компании.

Ранее сообщалось, что сборы российской семейной комедии «Чебурашка» преодолели рекордную отметку в 5 млрд рублей в отечественном прокате. В день премьеры — 1 января — фильм собрал 227,3 млн рублей, а планку в 1 млрд рублей перешагнул в первый уик-энд. Режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко признался, что не ожидал подобного успеха. Он также пообещал, что комедия получит продолжение.