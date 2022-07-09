Самолёт Сочи-Омск подал сигнал тревоги и готовится к посадке Самолёт Сочи-Омск подал сигнал тревоги и готовится к посадке в Уфе

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Пассажирский самолёт рейса Сочи — Омск готовится совершить посадку в аэропорту Уфы. Перед этим в ходе полёта он пдал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Самолет изменил курс и готовится к посадке в Уфе, — сказал собеседник агентства.

Пасажирский самолёт Boeing 737? летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал травоги, находясь в небе над Казахстаном. На тот момент он находился в воздухе более двух часов, ему оставалось лететь до места назначения ещё около часа.

Причины экстренной посадки не указываются.