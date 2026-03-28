28 марта 2026 в 08:39

Сальдо заметил серьезные перемены на линии фронта под Херсоном

Сальдо: характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области изменился

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, претерпел существенные изменения, обратил внимание губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, сегодня на поле боя уже не встретить классические крупные форсирования в лоб. Глава региона объяснил такие перемены развитием беспилотных систем.

Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке, — отметил Сальдо.

Он добавил, что зона тотального поражения БПЛА достигает как минимум 15 километров по обе стороны Днепра. Любое движение военнослужащих сразу попадает в зону риска.

Ранее Сальдо рассказал, что ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается сложной из-за действий противника, направленных на изоляцию населенного пункта. По его словам, украинские силы предпринимают систематические попытки перекрыть каналы снабжения города продуктами и другими важными товарами.

Херсонская область
Владимир Сальдо
СВО
ВС РФ
ВСУ
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

