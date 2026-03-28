Сальдо заметил серьезные перемены на линии фронта под Херсоном Сальдо: характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области изменился

Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, претерпел существенные изменения, обратил внимание губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, сегодня на поле боя уже не встретить классические крупные форсирования в лоб. Глава региона объяснил такие перемены развитием беспилотных систем.

Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке, — отметил Сальдо.

Он добавил, что зона тотального поражения БПЛА достигает как минимум 15 километров по обе стороны Днепра. Любое движение военнослужащих сразу попадает в зону риска.

Ранее Сальдо рассказал, что ситуация в прифронтовом городе Алешки Херсонской области остается сложной из-за действий противника, направленных на изоляцию населенного пункта. По его словам, украинские силы предпринимают систематические попытки перекрыть каналы снабжения города продуктами и другими важными товарами.