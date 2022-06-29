Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке после публикации фото центров принятия решений Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайт Роскосмоса подвергся DDoS-атаке после того, как опубликовал космические снимки центров принятия решения Запада, рассказал в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец. Он уточнил, что в отличие от ситуации в марте-апреле атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.

После публикации Роскосмосом космических снимков «центров принятия решений», сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке, — написал он.

Роскосмос перед началом саммита НАТО в Мадриде опубликовал фотографии центров принятия решений Запада. Снимки были сделаны посредством спутника «Ресурс-П». Кроме того, госкорпорация поделилась точными координатами Белого дома и здания Пентагона — оба они расположены в американской столице Вашингтоне. Также были выложены данные о Минобороны Великобритании, о ведомстве федерального канцлера в Берлине и некоторых других важнейших объектах в Европе.

Ранее стало известно, что около 270 тысяч IP-адресов единовременно участвовали в кибератаках на онлайн-ресурсы «Единой России» с начала военной спецоперации. 16 тысяч адресов зафиксировали на территории РФ. Члены фракции уже обратились в правоохранительные органы по данному поводу.