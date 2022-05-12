«Единая Россия»: хакеры атаковали ресурсы партии с 270 тысяч IP-адресов

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 270 тысяч IP-адресов единовременно участвовали в кибератаках на онлайн-ресурсы «Единой России» с начала военной спецоперации, заявил глава IT-проектов партии Вячеслав Сатеев, пишет ТАСС. Он уточнил, что 16 тысяч адресов зафиксировали на территории РФ. Члены фракции уже обратились в правоохранительные органы по данному поводу.

С начала специальной операции мы фиксируем атаки на наши ресурсы из разных точек мира. В них одновременно участвовали до 270 тысяч адресов. 16 тысяч адресов были из нашей страны. По этому поводу мы обратились в правоохранительные органы, — заявил Сатеев.

По его словам, несмотря на постоянные угрозы со стороны хакеров, IT-структура партии надёжно защищена.

Ранее хакеры взломали ТВ-расписание ведущих операторов кабельных сетей, среди которых «Ростелеком», МТС и «НТВ-Плюс». Вместо названия телепередач в них появились заявления, касающиеся военной операции на Украине. Взлому также подверглась телепрограмма «Яндекса», из-за чего компания удалила расписание Первого канала и «России 1».