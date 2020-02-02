Российские железные дороги (РЖД) продлили на неопределённый срок введённый 31 января запрет на пассажирское сообщение с Китаем.
В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции с полуночи 3 февраля <...> пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет, — уточнили в компании.
Отправившийся 1 февраля поезд Москва — Пекин доедет лишь до границы.
Как писал NEWS.ru, к 2 февраля эпидемия охватила 14,3 тысячи человек, погибли более 300 заболевших. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.
Сухопутная граница между Россией и КНР закрыта, авиасообщение прервано.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен