Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские железные дороги (РЖД) продлили на неопределённый срок введённый 31 января запрет на пассажирское сообщение с Китаем.

В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции с полуночи 3 февраля <...> пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет, — уточнили в компании.

Отправившийся 1 февраля поезд Москва — Пекин доедет лишь до границы.

Как писал NEWS.ru, к 2 февраля эпидемия охватила 14,3 тысячи человек, погибли более 300 заболевших. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

Сухопутная граница между Россией и КНР закрыта, авиасообщение прервано.

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