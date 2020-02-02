Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета The New York Times уличила руководство американской компании L Brands, которая владеет брендом женского белья Victoria’s Secret, в жестоком обращении с моделями и покрывательстве экс-президента и главного маркетолога Эда Райзека, который якобы домогался моделей.

Журналисты опросили 30 бывших и действующих сотрудников L Brands, которые заявили, что Райзек, используя своё положение, домогался манекенщиц, делал непристойные предложения и унижал девушек. Некоторые из тех, кто жаловался на...