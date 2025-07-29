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29 июля 2025 в 17:54

Военкоры рассказали о прорыве ВС России в один важный населенный пункт

РВ: войска России ворвались в населенный пункт Колодези

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На Краснолиманском направлении подразделения российской армии с боями вошли в населенный пункт Колодези, где заняли несколько жилых домов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». За этим селом расположен поселок Ставки — последний населенный пункт перед Красным Лиманом.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Военкоры добавили, что противник пытается сдержать наступление, используя артиллерийский огонь и беспилотные летательные аппараты. При этом российские войска уже установили контроль над населенным пунктом Зеленая Долина, а также над несколькими ротными опорными пунктами ВСУ.

Ранее стало известно, что на Запорожском направлении подразделения российской армии вошли в село Степногорск и закрепились на занятых позициях. В населенном пункте начались активные боевые действия. По его данным, украинская сторона перебрасывает в этот район дополнительные силы.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что штабное подразделение ВСУ было перемещено из Красноармейска (Покровска) в более глубокий тыл. Признаков массового отступления противника на Покровском направлении в ДНР пока не зафиксировано.

Минобороны РФ соответствующие данные не комментировало.

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