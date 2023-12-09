«Русская пехота жаждет сатисфакции»: Сладков о скором взятии Клещеевки Сладков: село Клещеевка скоро перейдет под контроль ВС РФ

Фото: МО РФ

Село Клещеевка под Артемовском в ближайшее время перейдет под контроль российских сил, выразил уверенность военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале журналист сообщил, что ВС РФ владеют высотами и зачищают опорный пункт «Остров». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Русская пехота жаждет сатисфакции. Там же и спецназ, и штурмовики Министерства обороны — бывшие вагнерА. Пока арта долбит по Клещеевке, но очень скоро это село полностью перейдет под наш контроль, — написал он.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили две атаки 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки. По его словам, штурмовые группы противника потеряли там до 175 человек убитыми и ранеными, а также самоходные артиллерийские установки М-109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», две САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-30 и орудие М-119.

До этого Астафьев сообщал, что российская группировка войск «Юг» на Донецком направлении ликвидировала порядка 270 военнослужащих ВСУ и две бронемашины. По его словам, российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Клещеевки и Торецка. Также были отбиты три атаки украинских штурмовых групп.