https://static.news.ru/photo/c381bbfe-4501-11ea-a26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росздравнадзор призвал не скупать препараты, рекомендованные Минздравом России для борьбы с китайским коронавирусом, и не заниматься самолечением.

В случае необходимости обращаться в медицинские организации для получения квалифицированной медицинской помощи, исключив случаи самолечения, тем более с самостоятельным применением противовирусных препаратов, — отметила помощник руководителя Росздравнадзора по Московскому региону Елена Баландина.

Представитель ведомства опровергла информацию о дефиците препаратов, рекомендованных для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV. Росздравнадзор следит за наличием лекарств в аптеках Москвы, добавила она.

Баландина призвала не распространять паническую информацию о коронавирусе, чтобы не подталкивать сограждан к необоснованной покупке противовирусных препаратов «на всякий случай».

Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.