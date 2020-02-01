Росздравнадзор призвал не скупать препараты, рекомендованные Минздравом России для борьбы с китайским коронавирусом, и не заниматься самолечением.
В случае необходимости обращаться в медицинские организации для получения квалифицированной медицинской помощи, исключив случаи самолечения, тем более с самостоятельным применением противовирусных препаратов, — отметила помощник руководителя Росздравнадзора по Московскому региону Елена Баландина.
Представитель ведомства опровергла информацию о дефиците препаратов, рекомендованных для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV. Росздравнадзор следит за наличием лекарств в аптеках Москвы, добавила она.
Баландина призвала не распространять паническую информацию о коронавирусе, чтобы не подталкивать сограждан к необоснованной покупке противовирусных препаратов «на всякий случай».
Как писал NEWS.ru, эпидемия началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число заражённых приблизилось к 12 тысячам человек, более 250 погибли.
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