Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) разработает меры поддержки турбизнеса в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что Агентство «выступит инициатором изменений в регламентах работы участников отрасли в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Ранее Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за эпидемии коронавируса. Такую меру предполагается ввести до нормализации ситуации в этих странах, писал NEWS.ru.
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