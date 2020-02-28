https://static.news.ru/photo/671daf82-5a3f-11ea-a062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valeria Ferraro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) разработает меры поддержки турбизнеса в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что Агентство «выступит инициатором изменений в регламентах работы участников отрасли в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за эпидемии коронавируса. Такую меру предполагается ввести до нормализации ситуации в этих странах, писал NEWS.ru.