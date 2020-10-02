Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в августе

https://static.news.ru/photo/221c4d22-04cf-11eb-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Росстата, коронавирус в августе стал главной причиной смерти 3222 жителей России, что на 36,5% меньше, чем месяцем ранее. Ещё в 641 летальном случае COVID-19 предполагался как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса не были проведены дополнительные медицинские исследования. Таких случаев, по сравнению с июлем, стало меньше на 37,2%.

Росстат разделяет статистику смертности от коронавируса на четыре категории. Помимо главной и основной причины летального исхода, учитываются случаи, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента — в августе 2020 года было зафиксировано 1078 таких случаев (меньше, чем в июле на 12,9%). Ещё в 2522 случаях коронавирус был официально подтверждён, но не явился основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (снижение по сравнению с июлем на 17,3%).

Как писал NEWS.ru, население России сократилось на 316,3 тысячи человек с января по июль 2020 года. В 2019 году естественная убыль населения была меньше на 106,6 тысячи человек (209,7 тысячи человек за 2019 год). В целом по стране в январе — июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе — июле 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской Федерации это превышение составило 1,5–2,4 раза. С января по июль 2020 года родились 811,7 тысячи человек, а умерли более 1,1 миллиона человек. Прирост населения России зафиксирован в 14 субъектах страны. В 2019 году прирост был зарегистрирован в 17 субъектах РФ.