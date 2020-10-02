Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в августе

По данным Росстата, коронавирус в августе стал главной причиной смерти 3222 жителей России, что на 36,5% меньше, чем месяцем ранее. Ещё в 641 летальном случае COVID-19 предполагался как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса не были проведены дополнительные медицинские исследования. Таких случаев, по сравнению с июлем, стало меньше на 37,2%.
Росстат
Как писал NEWS.ru, население России сократилось на 316,3 тысячи человек с января по июль 2020 года. В 2019 году естественная убыль населения была меньше на 106,6 тысячи человек (209,7 тысячи человек за 2019 год). В целом по стране в январе — июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе — июле 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской Федерации это превышение составило 1,5–2,4 раза. С января по июль 2020 года родились 811,7 тысячи человек, а умерли более 1,1 миллиона человек. Прирост населения России зафиксирован в 14 субъектах страны. В 2019 году прирост был зарегистрирован в 17 субъектах РФ.
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