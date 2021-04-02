Росстат: смертность в России выросла на 20,6%

https://static.news.ru/photo/d7296dcc-93d0-11eb-910a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России число умерших в феврале этого года на 20,6% превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в опубликованных данных Росстата.

В феврале 2021 года было зарегистрировано 172 672 смерти, что на 21,4% меньше, чем месяцем раньше, когда в России скончались 219 769 человек. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 14 171 человека, таким образом число умерших от инфекции в феврале снизилось на 37,7% относительно января.

Отмечается, что SARS-CoV-19 оказал существенное влияние на летальный исход в 1 954 случаях, а в 5 839 случаях наличие коронавируса никак не оказал влияния на смерть. Согласно данным оперштаба, в феврале от COVID-19 скончались 12 836 человек.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспокоен сокращением русского населения в России. Он отметил, что в целом демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении.