Россию ждёт бум в индивидуальном строительстве

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Растущий спрос на загородные дома в связи с пандемией коронавируса и переходом людей на удалённую работу приведёт к буму индивидуального домостроения в России. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

По словам Руденко, россияне хотят работать из дома, но собственные дома есть далеко не у всех.

Я считаю, что Россию ждёт бум в индивидуальном домостроении. В этой области и технологическая революция происходит. Это комплекты для быстровозводимых домов, и в России видно, как эта сфера растёт, — заявил банкир.

Он отметил при этом, что РФ — страна с самой большой территорией и одним из наименьших показателей плотности населения.

Руденко рассказал, что в прошлом году застройщики отмечали увеличение спроса в обсуждаемом сегменте более чем на 50%. Также увеличилось число обращений граждан, желающих взять ипотечный кредит для возведения собственных домов.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил, что с начала 2021 года в РФ выдано порядка 1,4 тысячи разрешений на строительство жилой недвижимости площадью около 11,1 млн кв. м.