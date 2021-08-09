Россияне стали экономить на похоронах

Граждане России начали экономить на погребальных услугах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата и участников рынка.

По информации Росстата, в первом полугодии текущего года смертность в России выросла на 16% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. При этом объём выручки ритуальных агентств увеличился лишь на 9%.

При этом по сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка уменьшилась на 1%. По данным Росстата, в январе–июне 2021 года в России умерли 1,1 млн граждан, в то время как за тот же период 2020 года — 946,6 тысячи человек.

Разницу между числом смертей и динамикой выручки похоронных агентств сами представители индустрии связывают с тем. что россияне стали меньше тратить на похороны. Так, например, если в 2020 году средний чек на этот вид услуг составлял 50 тысяч рублей, то сейчас составляет не больше 30 тысяч.

Также в похоронных организациях отмечают, что россияне всё чаще стали выбирать кремацию, которая стоит примерно на 40% дешевле традиционных захоронений.

Кроме того, существенное снижение выручки наблюдается в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию памятников.

Между тем, эксперты отмечают, что официальные данные Росстата отражают текущую картину не в полной мере, поскольку до 90% похоронного рынка находится в серой зоне. В связи с этим, на фоне роста смертности неофициальная часть выплат и стоимость агентских услуг выросли, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, полагают некоторые специалисты.

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