Вирусолог объяснил рекордный рост смертности от коронавируса в России

В июле смертность от коронавируса в России достигла рекордных значений — скончались 23 349 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Вирусолог профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Василий Власов объяснил NEWS.ru, с чем связан такой рост смертности.

К этой цифре нужно относиться с пониманием. Это только люди, которых записали, что они умерли от коронавируса, — заявил Власов.

По его словам, есть ещё немалое количество людей, которые болели коронавирусом и умерли, а в качестве причины смерти указана, к примеру, сердечная недостаточность.

Вирусолог отметил, что рост числа умерших объясняется увеличением количества заболевших.

Большой прирост умерших — это следствие того, что от коронавируса умирают не в один день, иногда несколько недель мучаются в тяжёлом состоянии, а потом умирают. До недавнего времени был прирост заболеваемости, и те тяжёлые больные, которых становилось всё больше, они теперь умирают в таких количествах, — пояснил эксперт.

Власов затруднился сказать, когда прекратится пандемия коронавируса. По его мнению, она может изменить своё течение.

Наиболее правильный ответ — никто этого не знает. Наиболее правдоподобное предположение, что пандемия не закончится никогда. Она просто будет изменять своё течение и через какое-то время, надеемся, мы будем жить с этим вирусом так же, как мы живём с сифилисом, гонореей, малярией, — считает Власов.

За последние сутки в России выявили 23 807 новых случаев коронавирусной инфекции. 9% из них протекали без клинических симптомов недуга. Скончались 792 человека, полностью излечился 19 771 человек. Всего за всё время пандемии болезнь перенесли 6 265 873 человека, исцелились 5 608 619, а скончались 158 563.