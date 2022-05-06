Россиян призвали забыть про братские народы после закона о «десоветизации» Политолог Светов: русские и украинцы могут забыть про братские народы после закона о «десоветизации»

Киев, Украина: Демонтаж бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в центре Киева в 1982 г. «в честь воссоединения Украины и России» / Фото Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Украинцам общая история не нужна, поэтому стоит забыть все слова про братские народы и единое прошлое, так прокомментировал подписанный сегодня президентом Украины Владмиром Зеленским закон о «десоветизации» национального законодательства политолог и журналист Юрий Светов. Он отметил, что тенденция к отрицанию единого прошлого является нормой для маленьких стран, образовавшихся после распада империи или выхода из сферы влияния более сильного государства.

Дело в том, что после того как распадается какая-то крупная страна, то от неё, что логично, отпадают мелкие части, которые не имеют, как таковой, своей государственной идентичности. И они в основном начинают выстраивать себя на отрицании и отторжении того, что было, когда они были в составе большего государства. Это хорошо видно на примере США, которые после обретения независимости даже на бытовом уровне начали называть одни и те же вещи другими словами. Например, у англичан был литр, а американцы начали говорить галлон, у одних километры, эти стали говорить миля и т.д, — заявил Светов.

В связи с этим, по его мнению, россиянам стоит забыть все эти слова об общей истории.

Нам надо забыть все эти слова про братские народы, общую историю. Она уже всё, она только нам теперь важна, а им и за даром не нужна, — подчеркнул политолог.

Он также оценил противоречивые заявления Зеленского, которые зачастую вызывают недоумение в политических кругах. По словам журналиста, это связано с самой личностью украинского лидера, который всегда был очень далёк от политики. И то, что в Украине в качестве президента выбрали комика, говорит о деградации самого украинского общества.

Вот ответьте, в какой ещё нормальной стране человека, который участвовал в номерах, где он половым органом играл на фортепьяно, могли избирать главой государства? — заключил Светов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» национального законодательства. Это уже не первый случай принятия решений на законодательном уровне касательно отказа от многих вещей, связанных с Россией или советским прошлым Украины.