Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины»

Владимир Зеленский / Фото Соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» национального законодательства, сообщил 6 мая в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Это уже не первый случай принятия решений на законодательном уровне касательно отказа от многих вещей, связанных с Россией или советским прошлым Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины». Благодарю всех коллег — народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие, — написал он.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

Парламент Украины в том числе запретил музыку в исполнении российских артистов в общественных местах, а также на радио и телевидении. Запрет будет действовать как минимум до завершения спецоперации России.