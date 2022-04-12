На Украине предложили запретить российскую музыку

Верховная рада намерена запретить музыку в исполнении российских артистов в общественных местах, а также на радио и телевидении, сообщает РИА Новости. Документ уже зарегистрирован в украинском парламенте.

Инициаторами законопроекта стали депутаты от «Европейской солидарности» София Федина, Ирина Фриз, Ирина Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Виктория Сюмар. В случае его принятия запрет будет действовать как минимум до завершения спецоперации России.

Запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов [России] на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, в учреждениях образования, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах, — говорится в сообщении.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».