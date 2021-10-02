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Россиянам рассказали, какой бензин выбирать зимой

04:34, 03 октября 2021
Россиянам рассказали, какой бензин выбирать зимой Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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В зимнее время года автомобиль следует заправлять топливом с тем октановым числом, которое рекомендует производитель. Нарушение правила грозит обернуться проблемами для двигателя. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор по сервису и запасным частям компании «Авилон Volkswagen» Константин Еланешников.

По словам Еланешникова, при проектировании автомобиля производитель настраивает ДВС на определённый вид топлива, поэтому стоит выбирать именно его.

Также следует внимательно отнестись к качеству бензина. Эксперт советует заправляться на крупных АЗС, поскольку они традиционно следят за качеством топлива и дорожат своей репутацией. Таким образом, если заправлять автомобиль качественным бензином и не допускать технических проблем, машина будет заводиться и в достаточно сильные морозы.

Ранее автоэксперт предостерёг от обмана при шиномонтаже.

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