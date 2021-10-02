Россиянам рассказали, какой бензин выбирать зимой

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В России с 3 октября вступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО в РФ ежегодно отчитываться о работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях. Также закон запрещает регистрировать организацию и её филиалы в жилых помещениях. Соответствующие изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях».

Согласно требованиям документа, отныне НКО-иноагенты и их подразделения обязаны каждый год отчитываться в Министерстве юстиции о своей деятельности, доходах и расходах. Также данные организации должны предоставлять документы, на основе которых...