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Автоэксперт предостерёг от обмана при шиномонтаже

13:35, 30 сентября 2021
Автоэксперт предостерёг от обмана при шиномонтаже Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, что в крупных городах оказаться обманутым при смене резины в сервисе труднее, чем на окраинах и в странах СНГ, но риск всё равно есть. Основной подвох кроется в радиусе колеса — за больший могут завысить цену «переобувания». Об этом Архиреев сообщил онлайн-журналу «Слово и Дело».

Он сказал, что работа на любом радиусе колеса одинаковая, но некоторые сервисы устанавливают разные цены. 

Архиреев рекомендует внимательно относиться к предложениям исправить дефекты колёс.

Это самые отпетые жулики на шиномонтажах, которые находят дефекты колёс и предлагают заменить шину целиком или провести её ремонт. Зачастую шина и колесо этого не требуют, — сказал эксперт.

Он рассказал и о других дополнительных работах, которые могут предложить. Это заправка шин азотом, обработка колёс медной смазкой, очистка ступиц от грязи, замена болтов и вентилей. Всё это, по его словам, имеет смысл, но не всегда является обязательным.

От этого есть толк, и потребитель получает определённую пользу, но это не необходимость. Сюда же, например, относятся продажи пакетов для хранения колёс — это не обман, а, скорее, дополнительная продажа, без которой пользователь тоже мог бы обойтись, — рассказал Архиреев.

Ранее NEWS.ru собрал мнения экспертов о подготовке машины к холодному времени года. Все советы можно поделить на две большие группы — для тех, кто обладает современными автомобилями, и для тех, кто «донашивает» старенькое авто возрастом более 10 лет.

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