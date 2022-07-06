Россиянам раскрыли места покупок недорогих автомобилей Автоэксперт Хайцеэр: покупка авто на интернет-акуционах сопряжена с рисками

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Невзирая на западные санкции, россияне могут покупать недорогие иномарки. Подобрать подходящий вариант они могут на онлайн-аукционе. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Отечественного производства доступных машин явно не хватает, а рынок надо чем-то наполнять, россиянам надо на чем-то ездить. Сегодня покупка б/у машины на зарубежном аукционе — это один из немногих способов приобрести недорогой автомобиль, — сказал эксперт.

По его мнению, развитие параллельного импорта может привести к тому, что россиянам станет выгодно покупать на интернет-площадках не только подержанные, но и новые иномарки. При этом Хайцеэр напомнил, что участие в аукционе для человека, который не занимается торговлей автомобилями профессионально, связано с определёнными рисками.

Аукционы <...> проходят где-то далеко, поэтому нужно чётко представлять, как вы привезете автомобиль из-за рубежа в Россию. Если у вас нет чёткого понимания, как заплатить за машину и как её доставить, то самому заниматься этим не стоит, — уверен Хайцеэр.

Эксперт рекомендовал потенциальным покупателям подержанных авто зарубежного производства обращаться в компании, специализирующиеся на закупке машин и доставке их в РФ.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России сейчас установились запредельные цены на иномарки, что обусловлено их дефицитом после ухода западных компаний с российского рынка. Он считает, что в ближайшее время дилерам не поступят новые автомобили, поэтому цены вряд ли снизятся.