Россиянам порекомендовали отложить поездки на юг до 2 марта

Ростуризм порекомендовал путешественникам воздержаться от поездок в шесть южных регионов России до 2 марта, говорится в Telegram-канале ведомства. Россиянам предлагают перенести сроки путешествий с сохранением денежных средств у туроператоров, что не противоречит законодательству РФ.

Организованным [туристам], путешествующим по линии туроператоров: в сложившейся ситуации туристам и туроператорам просьба рассмотреть перенос сроков совершения путешествия на удобные для туриста даты, - говорится на сайте.

Там добавили, что перенос произойдёт с сохранением денежных средств у туроператора, что соответствует законодательству РФ о туристской деятельности.

Туристам, которые путешествует самостоятельно, а также отдыхающим сейчас в регионах с закрытыми аэропортами, предлагают обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают. Ростуризм советует им по возможности отложить возвращение домой.

Министерство транспорта России заявило о готовности предоставить железнодорожный и автомобильный транспорт для того, чтобы вывезти всех желающих с юга России, сообщили в ведомстве. Вся необходимая помощь гражданам будет оказана. Транспортных ресурсов достаточно для вывоза россиян.

Ранее Росавиация заявила о приостановке всех рейсов в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них. Под запретом находятся и полёты из ростовского аэропорта Платов. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.