Россиянам пообещали десятиградусное потепление к концу недели Вильфанд: температура воздуха в Центральной России повысится на десять градусов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

К концу текущей недели температура воздуха в Центральной России повысится на 10 градусов. Такой прогноз сделал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, к выходным столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке.

В конце недели температура в Центральной России повысится на 10 градусов от начала недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, — сказал метеоролог.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие выходные, 10 и 11 декабря, температура воздуха днем ожидается в районе от минус пяти до нуля градусов, ночью от минус семи до минус двух.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что весь топ-10 самых холодных мест на планете заняли российские города. По его словам, самым холодным местом в мире стало якутское село Делянкир, где морозы достигли отметки -57 градусов.

В свою очередь ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что в Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года — сильные морозы. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самый холодный период — ночью температура в Московском регионе опустится до -21 градуса, а днем будет держаться на уровне -17.