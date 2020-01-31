Российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По её словам, подготавливается постановление Правительства о запрете выдачи российских виз гражданам Китая, кроме того, власти ограничат пересечения границы с Монголией.
NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом в Тюменской области и Забайкальском крае. Заболевшие — граждане Китая.
К 31 января в зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заражения в Китае. Количество жертв превысило 200 человек, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, скончались 43 человека.
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