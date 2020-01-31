https://static.news.ru/photo/a149efe8-442a-11ea-9901-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По её словам, подготавливается постановление Правительства о запрете выдачи российских виз гражданам Китая, кроме того, власти ограничат пересечения границы с Монголией.

NEWS.ru писал, что в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом в Тюменской области и Забайкальском крае. Заболевшие — граждане Китая.

К 31 января в зарегистрировано более 9,6 тысяч случаев заражения в Китае. Количество жертв превысило 200 человек, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, скончались 43 человека.