Россия закрыла Азовское море для судов

Россия приостановила судоходство в Азовском море на основании предупреждения Минобороны, пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота. Отмечается, что движение судов в Керченском проливе осуществляется в штатном режиме.

С 4 утра 23 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, но движение там минимальное, поскольку судам «пока просто некуда идти».

Суда могут ходить не только вдоль, но и от берега к берегу, — пояснил представитель ведомства.

Ранее Росавиация заявила о приостановке всех рейсов в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи и из них. Под запретом находятся и полёты из ростовского аэропорта Платов. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим россиянам рекомендовано приезжать в аэропорты после снятия ограничений. Об изменениях обещают сообщить дополнительно.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.