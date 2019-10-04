Российские военные не размещают оружие в космосе и заметят, если какое-либо государство предпримет подобный шаг. Об этом сообщил глава штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.
В эфире радиостанции «
Наверное, ещё не время об этом говорить так громко, но уверенность у вероятных наших противников, партнёров должна быть в одном — эта работа под нашим контролем, — пояснил Нестечук.
После решения США о создании своих космических войск, за развитием ситуации следит главный центр разведки космической обстановки РФ, отметил глава штаба.
Ранее Нестечук рассказал о том, что Россия защитит свои спутники от радиоэлектронного воздействия, писал News.ru.
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