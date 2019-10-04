https://static.news.ru/photo/e6df3bf8-e764-11e9-bac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные не размещают оружие в космосе и заметят, если какое-либо государство предпримет подобный шаг. Об этом сообщил глава штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения генерал-майор Анатолий Нестечук.

В эфире радиостанции « Эхо Москвы » он подчеркнул, что Москва придерживается концепции неразмещения вооружений в космическом пространстве.

Наверное, ещё не время об этом говорить так громко, но уверенность у вероятных наших противников, партнёров должна быть в одном — эта работа под нашим контролем, — пояснил Нестечук.

После решения США о создании своих космических войск, за развитием ситуации следит главный центр разведки космической обстановки РФ, отметил глава штаба.

Ранее Нестечук рассказал о том, что Россия защитит свои спутники от радиоэлектронного воздействия, писал News.ru.