https://static.news.ru/photo/1c41a520-e75a-11e9-9093-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Twitter.com/Global Look Press

Средства защиты спутников на орбите разрабатывают российские специалисты. Об этом сообщил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук.

В эфире радиостанции « Эхо Москвы » он подчеркнул, что возможность выведения спутников из строя с помощью радиоэлектронного воздействия наверняка рассматривают в других странах.

Мы работаем в этом направлении очень плотно, создавая системы защиты нашей орбитальной группировки от различного воздействия, в том числе радиоэлектронного, — сказал Нестечук.

Начальник штаба отметил, что раскрывать подробности разработок он не может из-за закрытости тематики. Однако, по его словам, в этом направлении проделано уже много работы.

Он также рассказал, что у России в полтора раза больше военных спутников, чем гражданских. В интересах Минобороны работают 90 аппаратов военного назначения.

И более 60 аппаратов функционируют в рамках выполнения ФКП и в рамках и интересах других ведомств, — отметил начальник штаба.

В конце сентября Минобороны РФ сообщило информацию о военном спутнике, запущенном с космодрома Плесецк. По данным ведомства, аппарат был выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат». По некоторой информации, он является частью новой российской единой космической системы, которая предназначена для предупреждения о ракетном ударе.

5 октября Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли. Gaofen-10 способен предоставлять снимки с разрешением менее одного метра, писал News.ru.