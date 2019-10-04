https://static.news.ru/photo/11e7ed28-e750-11e9-9bf9-fa163e074e61_660.jpg Gaofen-10 Фото: Xinhua/Global Look Press

Спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10 был запущен с космодрома Тайюань на севере Китая. Он способен предоставлять снимки с разрешением менее одного метра.

Как сообщила газета China Daily, на орбиту спутник вывела ракета-носитель Long March 4C. Его будут использовать в геодезии, городском планировании, проектировании дорожной сети, оценке урожайности и при мониторинге последствий стихийных бедствий.

Как писал News.ru, Минобороны РФ сообщило информацию о военном спутнике, запущенном с космодрома Плесецк. По данным ведомства, аппарат был выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат». По некоторой информации, он является частью новой российской единой космической системы, которая предназначена для предупреждения о ракетном ударе.