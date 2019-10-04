Спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10 был запущен с космодрома Тайюань на севере Китая. Он способен предоставлять снимки с разрешением менее одного метра.
Как
Как писал News.ru, Минобороны РФ сообщило информацию о военном спутнике, запущенном с космодрома Плесецк. По данным ведомства, аппарат был выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат». По некоторой информации, он является частью новой российской единой космической системы, которая предназначена для предупреждения о ракетном ударе.
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