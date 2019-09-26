https://static.news.ru/photo/29ba403a-e05d-11e9-acd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны РФ сообщило новую информацию о военном спутнике, запущенном с космодрома Плесецк. По данным ведомства, аппарат был выведен на расчётную орбиту разгонным блоком «Фрегат».

По некоторым данным, спутник является частью новой российской единой космической системы (ЕКС). Она предназначена для предупреждения о ракетном ударе и заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017 года, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ракету «Союз-2.1б» со спутником на борту, созданным для нужд Минобороны, запустили 26 сентября. Предстартовые операции и сам запуск прошли в штатном режиме.