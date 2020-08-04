Россия разрешила безвизовый въезд для иностранцев в командировках

Российская Федерация сняла ограничения на въезд без виз для граждан других государств для краткосрочных командировок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Безвизовый въезд в Россию разрешается для иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках, — говорится в пояснительной записке к документу.
С 2021 года в РФ также будут действовать новые электронные визы. Они охватят 113 стран. Право на въезд будут иметь граждане 53 иностранных государств. В МИД РФ отмечают, что с 60 государствами действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений.
Как писал NEWS.ru, ранее в ассоциации туроператоров назвали условия для получения шенгенской визы.
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