Оперштаб не подтвердил продление приостановки авиасообщения с Турцией

https://static.news.ru/photo/a99eb7b4-b738-11eb-9c30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию о том, что власти решили продлить приостановку авиасообщения России с Турцией. Ранее журналисты РИА Новости сообщили, что ограничения будут действовать до 30 июня.

По словам источника, агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму, в которой говорилось, что ограничения продлевают до конца июня.

В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией с 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата, — говорится в документе.

Через некоторое время оперштаб заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В Турции 19 апреля был введён полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией.

Турецкая делегация 17 мая может отправиться в Россию, чтобы обсудить с российской стороной вопрос ограничения авиасообщения между странами. Дипломатическую группу из Анкары возглавит министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсоем.