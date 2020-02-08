Посольство России выступило с предупреждением для российских туристов в Эстонии. Ведомство сообщило о скором приближении шторма.
Вниманию российских туристов. Надвигается шторм! 9 февраля 2020 года усилится юго-западный, южный ветер, порывы до 27 м/с, — цитирует сообщение «Интерфакс».
Стихийное бедствие ожидают на островах Хийумаа и Сааремаа, в Харьюском, Ляэнеском и Пярнуском уездах Эстонии.
NEWS.ru писал ранее, что метеорологи Франции заявили об «оранжевом» уровне опасности в связи с приближением шторма «Сиара». Угроза объявлена в 42 департаментах страны. Также синоптики Великобритании сообщили о сильнейшем шторме за последние семь лет.
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