Метеорологи Франции заявили об «оранжевом» уровне опасности в связи с приближением шторма «Сиара». Угроза объявлена в 42 департаментах страны.
Сильные ветра в связи со штормом «Сиара» ожидаются в конце дня и ближайшей ночью на севере страны с высокими волнами и серьёзными подтоплениями. Сильный ветер на Корсике в понедельник, — цитирует синоптиков ТАСС.
Также сотрудники метеорологической станции отметили, что «Сиара» может привести к наводнениям на побережье департаментов Сомма, Приморская Сена, Манш, Финистер, Морбиан и Атлантическая Луара. Мэрия Парижа уже отреагировала на сообщение и закрыла все зелёные зоны города для свободного посещения. Помимо этого, ограничен доступ к Эйфелевой башне.
Ранее NEWS.ru писал о шторме, который накрыл Великобританию. Стихийное бедствие привело к закрытию мостов, дорог и отмене авиарейсов.
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