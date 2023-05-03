Россия потребовала от Финляндии наказать виновных в атаке на консульство

Фото: konsaland.mid

Консульство РФ на Аландских островах

Россия потребовала от Финляндии наказать участников нападения на консульство РФ на Аландских островах, а также обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии, о чем заявила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, Москва ожидает, что Хельсинки должным образом будет исполнять свои международные обязательства, в том числе предусмотренные Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Посольством России в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности Консульства России на Аландских островах, — заявила Захарова.

Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Группа нападавших бросила на территорию консульства взрывное шумовое устройство и иные предметы. В результате зданию дипмиссии был причинен материальный ущерб. Захарова подчеркнула, что действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников консульства.

В начале апреля в Финляндии начался сбор подписей за закрытие российского консульства на Аландских островах. Авторы объяснили свою инициативу тем, что страна стала членом НАТО и, в связи с этим, дипмиссия представляет угрозу для ее безопасности. Президент страны Саули Ниинисте эту идею не поддержал. По его мнению, если угроза безопасности Финляндии со стороны консульства и существует, то она не столь значительна, как например, наблюдение за территорией страны со спутников.