Россия поддержала ВОЗ в вопросе соизмерения рисков при снятии карантина

https://static.news.ru/photo/637a086a-95f1-11ea-a8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Dean via www.imago-image/Global Look Press

Москва разделяет позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая говорит о необходимости стран анализировать и измерять реальные риски перед тем, как ослаблять карантинные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге дипломат подчеркнула, что прежде всего это необходимо, чтобы не допустить возможности второй волны пандемии.

Касаемо национальных подходов по постепенному снятию ограничений, то исходим из того, что каждая страна разрабатывает свою стратегию, опираясь на складывающуюся эпидемиологическую ситуацию и эффективность принятых ранее мер по сдерживанию пандемии, — цитирует Захарову ТАСС.

К 14 мая в мире коронавирусом заразились более 4,3 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 297 тысяч пациентов, выздороветь удалось более 1,5 млн человек. В России подтверждены 252 245 случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших за последние сутки увеличилось на 9974, 53 530 выздоровели. Не смогли справиться с новым вирусом 2305 человек. 93 из них скончались за последние сутки. В Москве коронавирусом заражены 130 716 жителей, 23 327 выздоровели, 1290 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее Захарова заявила, что МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о COVID-19 в России.