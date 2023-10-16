Россия отказалась от импорта морепродуктов из Японии Россельхознадзор: Россия временно ограничила ввоз морепродуктов из Японии

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Россия присоединилась к ограничительным мерам Китая и устанавливает временный запрет на поставки морепродуктов из Японии, говорится в пресс-релизе Россельхознадзора. В ведомстве уточнили, что решение будет действовать, пока Токио не предоставит «исчерпывающую информацию о безопасности продуктов водного промысла».

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии, — заявил Россельхознадзор.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут сняты только после того, как Япония подтвердит, что продукция соответствует требованиям Евразийского экономического союза. Специалисты Россельхознадзора также проведут дополнительный анализ морепродуктов.

В августе оператор японской АЭС «Фукусима-1» осуществил сброс воды с объекта в океан. В начале сентября была взята проба — концентрация трития составила 10 беккерелей на литр, что является нижней границей уровня выявления. После этого Россельхознадзор стал рассматривать ввод ограничений на импорт морепродуктов из Японии, так как появились риски радиационного загрязнения товаров.