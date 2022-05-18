Россия начала восстанавливать Донецк и Луганск Вице-премьер Хуснуллин заявил, что Россия приступила к восстановлению Луганска и Донецка

Первые строители из России начали восстанавливать Донецк и Луганск, сообщил в эфире телеканала «Крым 24» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он добавил, что в Луганск приехали 283 единицы техники и зашла первая тысяча рабочих.

Оценки мы сейчас ведем, я их не готов пока назвать, но решения, что будем восстанавливать, что будем финансировать, уже приняты. Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей, — сказал вице-премьер.

Хуснуллин также сообщил, что в ближайшее время планируется ввести рубль вместо гривны на всех освобождённых территориях Украины. По его словам, это произойдёт скоро. Так, жители Запорожской области в этом месяце должны получить зарплаты и пенсии в российской валюте.

Вице-премьер ранее заявил, что Запорожская область может стать частью «дружной российской семьи». Он также уточнил, что цель его поездки — оказать помощь в вопросах интеграции Запорожья в российскую культуру.