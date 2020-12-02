Голикова: Россия к массовой вакцинации готова

https://static.news.ru/photo/d7a80930-34ac-11eb-946c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность начать массовую вакцинацию от коронавируса уже в декабре в России есть. Об этом сообщила замглавы правительства Татьяна Голикова президенту России.

На совещании с главой государства она отметила, что сейчас идёт оценка приоритетных групп населения, в том числе врачей и педагогов.

Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре, — цитирует Голикову РИА Новости.

В России уже прошли регистрацию два препарата от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должен быть зарегистрирован третий.

При этом в Кремле обеспечение россиян вакциной от коронавируса называют приоритетной задачей.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь препарат получат врачи и учителя. По словам главы государства, сейчас в России произведено около 2 млн доз вакцины «Спутник V».